إسماعيل بن ناصر يقود ميلان للقمة بهدف رائع "عالطاير"!.. فيديو

استعاد فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، من بوابة مضيفه كالياري، إثر فوزه عليه بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين "للكالتشيو".

ويدين ميلان "الروسونيري" بالفضل في انتصاره الثمين، للاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

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ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، منفردا بصدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه نابولي.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 25 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT