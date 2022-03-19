فيورنتينا يروض "الأفاعي" لصالح ميلان ونابولي

واصل فريق إنتر ميلان مسلسل نزيف النقاط، بتعادله في عقر داره أمام ضيفه فيورنتينا (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط الأوروغوياني لوكاس توريرا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 50، وأدرك المدافع الهولندي دينزل دومفريس التعادل لفريق "الأفاعي" بحلول الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واكتفى إنتر ميلان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 60 نقطة حصدها من 29 مباراة، وبقي في المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن جاره ميلان، الذي يحل ضيفا على فريق كالياري في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما اعتلى نادي نابولي صدارة "الكالتشيو" برصيد 63 نقطة، بعد فوزه على ضيفه أودينيزي (2-1) للمباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري أيضا.

في المقابل، رفع فيورنتينا رصيده بعد هذا التعادل إلى 47 نقطة حصدها من 29 مباراة، ويحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

المصدر: RT