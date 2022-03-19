المقاتل الجورجي تابوريا يطفئ الأنوار على البريطاني هربرت بضربة ساحقة.. فيديو

ألحق المقاتل الجورجي إيليا تابوريا هزيمة ساحقة بمتحديه البريطاني غاي هربرت في النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وقد عانى إيليا تابوريا الأمرين في الجولة الأولى بعد تلقيه عدة ضربات مبرحة، سقط على أرض الحلبة على إثر واحدة منها بالقدم.

لكن المقاتل الجورجي تمكن ليس فقط من النهوض ومواصلة المواجهة، بل وقلب الموازين لصالحه رأسا على عقب في بداية الجولة الثانية، وأسقط المقاتل البريطاني بضربة قاضية ساحقة في الوجه، على أرض حلبة ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.

After a horrible first round, Ilia Topuria (🇬🇪) found his way inside the reach of Jai Herbert.



I hope he goes back to featherweight now though. pic.twitter.com/McmOd5B4lQ — Miguel Class (@MigClass) March 19, 2022

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وحقق إيليا تابوريا (25 عاما) بذلك انتصاره الثاني عشر على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، مني غاي هربرت (33 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: RT