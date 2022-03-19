تصفيات مونديال 2022.. تحديد مكان إقامة مباراة العراق والإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، المنقولة من بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، ستقام في السعودية يوم الخميس المقبل.

وقال الاتحاد القاري في بيان نشره على موقعه اليوم السبت، إنه تقرر نقل المباراة من ملعب المدينة الدولي في بغداد إلى ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، مبررا ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. وقد تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا".

وتابع: "بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرر نقل المباراة إلى مكان محايد".

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وكان الحرس الثوري الإيراني أفاد باستهدافه "مركزا إسرائيليا" في شمال العراق يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط مدينة أربيل والقنصلية الأمريكية فيها.

وأثار نقل المباراة من العراق إلى أرض محايدة سخط المسؤولين العراقيين، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهر الماضي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية لأسباب أمنية أيضا.

وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية على أرضه أمس الجمعة ضد زامبيا، وفاز فيها 3-1 على ملعب المدينة في بغداد أمام أكثر من 25 ألف متفرج حمل بعضهم لافتات احتجاج على نقل مباراة الإمارات خارج البلاد وكتب على بعضها "نحن نتنفس كرة القدم لا تسرقوا فرحتنا".

وعول المنتخب العراقي كثيرا على إقامة مباراة الإمارات على أرضه وبين جمهوره، على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الآسيوي المؤدي إلى مونديال 2022، قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.

ويحتل منتخب العراق بخمس نقاط من ثماني مباريات، المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى ضمن تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القطري، فيما يشغل نظيره الإماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علما بأن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية سيلتقيان في ملحق آسيوي، والفائز بينهما يلاقي خامس أمريكا الجنوبية في ملحق عالمي للتأهل للمونديال.

المصدر: أ ف ب