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القصف الإيراني على أربيل يتسبب بنقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى عمان

الرياضة

القصف الإيراني على أربيل يتسبب بنقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى عمان
AP Ahmed Mzoori
الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في أربيل
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي قرر نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي من بغداد إلى عمان بسبب القصف الذي طال أربيل مؤخرا.

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وقال عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي في مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة".

وأضاف، أن "الأرض المحايدة ستكون العاصمة الأردنية عمان".

وكان من المقرر أن تقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.


وقبل أيام تعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى قصف بـ12 صاروخا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

القصف الإيراني على أربيل يتسبب بنقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى عمان

المصدر: RT

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