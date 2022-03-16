مصر.. الفنان هاني رمزي يعلق على زج اسمه بقصف إيران لأربيل

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري هاني رمزي من فيلم "أبو العربي" الذي قدمه، ظن بعض رواد هذه المواقع أنه ضابط في الموساد، قتل جراء القصف الإيراني على أربيل.

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وفي هذا السياق، أعاد الفنان هاني رمزي نشر تغريدة فيها صورته، قال فيها صاحب الحساب: "برأيكم كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران بعد نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل؟ صورة للضابط الذي تم قتله بأربيل هاني رمزي، حسب مصادر قريبة من الموساد".

وعلق هاني رمزي ممازحا على الصورة بالقول: "اسم الظابط الشهيد أبو العربي وليس هاني رمزي أرجو التصحيح"، في إشارة إلى دوره في الفيلم حيث يكون والده "شهيد".

في حين قامت العديد من الصفحات الإخبارية والحسابات في مواقع التواصل بحذف منشوراتها بعد كشف هاني رمزي حقيقة الصورة، بينما سخر الكثيرون من تداولها.

المصدر: RT