التشكيلة المتوقعة لقمة أرسنال وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، إلى ملعب "الإمارات" في لندن، الذي سيكون مسرحا لموقعة أرسنال وضيفه ليفربول، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية، واستغلال تعثر متصدر الدوري مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس (0-0)، من أجل تضييق فارق النقاط، إلى نقطة واحدة فقط.

وينطبق الأمر ذاته على أرسنال، الذي يقدم موسما من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وسيبحث عن تحقيق الفوز للتشبث بالمركز الرابع، من أجل العودة لدوري الأبطال.

ووفقا لموقع "هوسكورد" العالمي، فإن النجم المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيلة ليفربول، في مباراة الليلة، على الرغم من خروجه مصابا أمام برايتون في الجولة الماضية، وعدم مشاركته في مران الاثنين الماضي.

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ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

أرسنال: رامسديل - تيرني - غابرييل - بن وايت - سواريز - بارتي - تشاكا - مارتينللي - أوديغارد - ساكا - لاكازيت.

ليفربول: أليسون - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - فابينيو - هيندرسون - تياغو - دياز - ماني - صلاح.

المصدر: وكالات