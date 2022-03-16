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كشف موقف صلاح من الانضمام لبرشلونة هذا الصيف

الرياضة

كشف موقف صلاح من الانضمام لبرشلونة هذا الصيف
Legion-Media
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أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح، لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني.

وأشار رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، إلى أن صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.

وأكد الصحفي المختص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في شبكة "سكاي سبورتس"، أن صلاح لا يشغل باله سوى بالتركيز مع ليفربول.

وعن تجديد عقد صلاح مع ليفربول أوضح رومانو، أن المفاوضات متوقفة حاليا وأن الأمر منوط بليفربول لفتح المحادثات مرة أخرى.

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تشافي يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة لضم صلاح في الصيف المقبل
تشافي يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة لضم صلاح في الصيف المقبل

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت في تقرير لها، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه لاستقدام صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحال فشلت مفاوضات ضم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي بوروسيا دورتموند.

ونقلت "آس" عن مصادرها داخل النادي الكتالوني، أن تشافي أبدى إعجابه بقوة صلاح البدنية، واعتياده الدائم على تسجيل حوالي 30 هدفا في الموسم، مضيفة أن الاتصالات مع محيطه إيجابية.

المصدر: "سكاي سبورتس" + صحيفة "آس"

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