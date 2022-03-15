بنزيما يتعرض لإصابة مقلقة قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال مايوركا، أمس الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيما هدفين وصنع هدفا آخر لزميله فينيسيوس جونيور، ليساهم في فوز الريال بثلاثية دون رد، لكن المهاجم الفرنسي، ظهر في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يطلب استبداله ويشير إلى شعوره بالألم في كاحله الأيسر.

وعند استبداله في الدقيقة 85، ظهر بنزيما وهو يعرج قبل مغادرته الملعب.

وشهدت المباراة أيضا إصابة الجناح البرازيلي رودريغو، بعد تعرضه لتدخل قوي من قائد مايوركا، رايو، واضطر إلى ترك مكانه لأسينسيو، في الدقيقة 72.

وتأتي هذه الإصابات في صفوف ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة للفريق ضد برشلونة، الأحد المقبل، في قمة المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.

وينفرد الريال بصدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية، فيما يشغل برشلونة المرتبة الثالثة بـ51 نقطة.

المصدر: theguardian.com