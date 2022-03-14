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ليفربول يبرز الأرقام االقياسية لمحمد صلاح وأهدافه المذهلة.. فيديو

الرياضة

ليفربول يبرز الأرقام االقياسية لمحمد صلاح وأهدافه المذهلة.. فيديو
Legion-Media
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احتفل نادي ليفربول بإنجازات نجمه المصري محمد صلاح بعد مباراته أمام مضيفه برايتون (2-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني "للريدز" في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لأهداف محمد صلاح خلال الموسم الجاري، مرفقا بـ"تغريدة" جاء فيها: "هدف برقم قياسي مزدوج واحد لملكنا المصري والآخر لنا جميعا.. الهدف رقم 20 لـ@MoSalah للمرة الرابعة في 5 مواسم وهو أيضا رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز!".

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رسالة غامضة من محمد صلاح
رسالة غامضة من محمد صلاح

وعزز محمد صلاح (29 عاما) بهذا الهدف تربعه على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 20 هدفا، مبتعدا بفارق 8 أهداف عن زميليه "في الريدز" المهاجمين البرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو ماني، وعن النجم البرتغالي كيستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، الذي أحرز 12 هدفا أيضا حتى الآن.

المصدر: "twitter/LFC" 

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