ليفربول يبرز الأرقام االقياسية لمحمد صلاح وأهدافه المذهلة.. فيديو
احتفل نادي ليفربول بإنجازات نجمه المصري محمد صلاح بعد مباراته أمام مضيفه برايتون (2-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل صلاح الهدف الثاني "للريدز" في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.
ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لأهداف محمد صلاح خلال الموسم الجاري، مرفقا بـ"تغريدة" جاء فيها: "هدف برقم قياسي مزدوج واحد لملكنا المصري والآخر لنا جميعا.. الهدف رقم 20 لـ@MoSalah للمرة الرابعة في 5 مواسم وهو أيضا رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز!".
هدف برقم قياسي مزدوج واحد لملكنا المصري والآخر لنا جميعًا ⚽️❤️— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022
الهدف رقم 20 لـ @MoSalah للمرة الرابعة في 5 مواسم وهو أيضًا رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز! ⭐️pic.twitter.com/jGLK7Zevvo
استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022
تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z
وعزز محمد صلاح (29 عاما) بهذا الهدف تربعه على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 20 هدفا، مبتعدا بفارق 8 أهداف عن زميليه "في الريدز" المهاجمين البرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو ماني، وعن النجم البرتغالي كيستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، الذي أحرز 12 هدفا أيضا حتى الآن.
المصدر: "twitter/LFC"