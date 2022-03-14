رسالة غامضة من محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول لكرة القدم، التساؤلات بنشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها برسالة غامضة، اختلف جمهور الفريق الإنجليزي في تفسيرها.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له من مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون (2-0)، وعلق عليها برسالة غامضة، مفادها: "لا يزال في أيدينا"، حيث توقع البعض أن "الفرعون" المصري يقصد المنافسة على لقب بطل الدوري "البريمير ليغ"، في حين ذهب البعض الأخر إلى توقيعه على عقده الجديد مع النادي الإنجليزي.

instagram/mosalah

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج من المباراة مصابا.

إقرأ المزيد

وتفاعل جمهور ليفربول مع صورة محمد صلاح، وكانت معظم التعليقات تذهب إلى توقيع التعاقد الجديد، ولكن يبدو أن محمد صلاح كان يقصد المنافسة على اللقب، حيث يتنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، ويتخلف ليفربول عن حامل اللقب بفارق 3 نقاط قبل 10 جولات على النهاية، علماً بأنهما سيتقابلان وجهاً لوجه يوم 10 أبريل المقبل.

ويحتل فريق ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي.

وكانت تقارير إنجليزية أكدت أن محمد صلاح (29 عاما) ووكيل أعماله رفضا عرض النادي الأخير ولم يتم إجراء أي محادثات منذ ديسمبر 2021، وينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع ليفربول في صيف 2023.

المصدر: وكالات