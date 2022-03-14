رسومات تستنكر العقوبات المفروضة على تشيلسي

ظهرت رسومات خارج ملعب "ستامفورد بريدج" التابع لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تستنكر العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة البريطانية على النادي الأسبوع الماضي.

وفرضت الحكومة البريطانية، يوم الخميس الماضي، عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وجمدت ممتلكاته بينها نادي تشيلسي لكرة القدم.

وكتب مشجعون لنادي تشيلسي شعارات مفادها "اتركوا نادينا وشأنه"، و"أوروبا تمول الحرب - وليس CFC"، وكانت الرسالة اعتراضا صريحا على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة البريطانية على النادي الأسبوع الماضي.

ومنعت الإجراءات المتخذة ضد الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، فعليا من جلب أي رأس مال ذي مغزى، وتم حظر بيع التذاكر، وتجميد أموال التلفزيون، ولا يمكن بيع البضائع.

وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون قرار فرض العقوبات على أبراموفيتش على أنه جزء من الجهود المبذولة لتسريع العقوبات ضد "الأوليغارشية" التي اعتبرتها المملكة المتحدة متحالفة مع الحكومة الروسية، على الرغم من أن أبراموفيتش قد وعد، وفقا لتقارير، بأن "جميع العائدات الصافية من البيع سيتم التبرع بها لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا".

والسؤال هو ما الذي تريد الحكومة البريطانية تحقيقه من خلال منع البيع؟، مع تقييد كل وسائله لكسب المال، فإن تشيلسي في موقف صعب.

كما سيخبرك أي محاسب، لا تعتمد الأنشطة التجارية على الإيرادات أو الأرباح أو الخسائر ، بل الأموال النقدية.

إذا لم يتدفق النقد بشكل صحيح من خلال الشركة، حتى أكثر الشركات نجاحا يمكن أن تنهار بسرعة.

وتحتاج أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الكثير من المال لأن نفقاتها مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بأجور عالية للاعب.

في تشيلسي، تبلغ الأجور الأسبوعية نحو (1950.000) دولار، وهي تكلفة باهظة يجب تحملها حتى في أوقات الوفرة.

لحسن الحظ بالنسبة للفريق، فإن وضعه النقدي، وفقا لأحدث حساباته للسنة المنتهية في 30 يونيو 2021، سليم نسبيا. كانت أموال النادي في البنك وفي متناول اليد 20 مليون دولار.

بناء على هذا الرقم، سيكون النادي قادرا على تغطية تكلفة الأجور وحدها لمدة 10 أسابيع على الأقل.

ولكن سيتعين دفع الفواتير الأخرى في ذلك الوقت والتكلفة الكبيرة للعب المباريات في ملعب "ستامفورد بريدج" لذلك قد تأتي نقطة الأزمة عاجلا.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر.

فيما ذكرت جريدة "ذا تايمز" أن الحكومة الإنجليزية، منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ولن يسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب، كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا.

ويأتي هذا، بعد إعلان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني عزمه بيع ناديه بعد نحو 19 عاما من امتلاكه.

المصدر: وكالات