بالفيديو.. صافرات استهجان ضد ميسي ونيمار

عبرت جماهير باريس سان جيرمان، عن غضبها الشديد تجاه نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور، خلال مواجهة بوردو، الجارية حاليا، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وأطلقت جماهير "بي إس جي" صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار قبل انطلاق المباراة، وكذلك مدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو.



في المقابل، صفقت الجماهير الباريسية للمهاجم الشاب، كيليان مبابي.

Neymar and Lionel Messi are being booed at the Parc des Princes every time they touch the ball during PSG's game with Bordeaux. pic.twitter.com/JXhCcm5Dnn — Footy Humour (@FootyHumour) March 13, 2022

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واستمرت صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار، حتى الدقائق الأولى من اللقاء، حيث دوت الصافرات في ملعب حديقة الأمراء، كلما لمس أحدهما الكرة.

وتشعر الجماهير الباريسية بالغضب عقب الخروج المذل من دوري الأبطال بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (1-3) يوم الأربعاء الماضي.

ويتصدر الفريق الباريسي جدول ترتيب الليغ 1 برصيد 62 نقطة بينما يتذيل بوردو برصيد 22 نقطة.

المصدر: "وكالات"