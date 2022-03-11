باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من نيمار (تقرير)

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفكر جديا في بيع المهاجم البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الاستغناء عن نيمار بدأ الحديث عنه جديا في أروقة الفريق الباريسي بعد الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة المريرة أمام ريال مدريد 3-1 أمس الأول في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

#PSG🇫🇷



👀Según el periodista Romain Molina, el club parisino, cabreado por la derrota en el Bernabéu, quiere hacer una limpieza



👉Neymar solo pudo jugar unos minutos en la ida, pero en la vuelta fue titular y su aportación fue escasa https://t.co/dRrmDMYUjP — Diario SPORT (@sport) March 10, 2022

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وذكرت الصحيفة أن ملاك النادي القطريين منزعجون من الخسارة في سانتياغو برنابيو ويريدون تنظيف الفريق وسئموا من نيمار، وافتقاره إلى التأثير في المباريات الكبيرة للفريق وإصاباته المتكررة".

ولم يتمكن نيمار من اللعب سوى بضع دقائق في مباراة الذهاب، في باريس، بسبب غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، لكنه بدأ أساسيا في الإياب غير أنه لم يكن حاسما.

يذكر أن ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه الباريسي في مباراة الإياب، فرغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بهدف دون مقابل في العاصمة الفرنسية، وتأخره بهدف في الشوط الأول في مدريد أمس الأول، تمكن الفريق الملكي من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق نجمه كريم بنزيما وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

المصدر: sport.es