ثلاثية بنزيما تقود ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب سان جيرمان (فيديو)
قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.
🏆 • #دوري_أبطال_أوروبا#UCL ..— قولاثو - تابع لايف (@HDGoBo) March 9, 2022
#ريال_مدريد × #باريس_سان_جيرمان ققققول امبابي
— تابعوا الحساب الاساسي : @B8rja pic.twitter.com/bD5s0I4f7Z
وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب على الفريق الباريسي في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.
🏆 • #دوري_أبطال_أوروبا#UCL ..— قولاثو - تابع لايف (@HDGoBo) March 9, 2022
#ريال_مدريد × #باريس_سان_جيرمان قققققققول بنزيما
— تابعوا الحساب الاساسي : @B8rja pic.twitter.com/hxDIqgpDnN
🏆 • #دوري_أبطال_أوروبا#UCL ..— قولاثو - تابع لايف (@HDGoBo) March 9, 2022
قققققققققوووووللل
#ريال_مدريد × #باريس_سان_جيرمان
— تابعوا الحساب الاساسي : @B8rja pic.twitter.com/DxE1R9DUPN
#UCL | #RMAPSG— UCL HD (@z16322273) March 9, 2022
دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 3 × 1 باريس | قوووووووووووووووووووووووووووول هااااااترريك بنزيما HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HwRrgvqlZr
وبهذا الفوز، تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة القارية لتفوقه بمجموع المباراتين (3-2) رغم خسارته في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية بهدف دون مقابل.
المصدر: RT