عضو بالبرلمان الأوروبي تصف العقوبات ضد الرياضيين الروس بالعنصرية

أدانت الألمانية كريستين أندرسون عضو البرلمان الأوروبي قرار الاتحادات الرياضية الدولية حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات الدولية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي سبورت" عن أندرسون تصريحها حول العقوبات التي طالت الرياضيين الروس وممثلي القطاع الثقافي في روسيا بسبب الوضع الراهن في أوكرانيا، والتي تراها مظهرا من مظاهر العنصرية في أنقى صورها.

وقالت أندرسون النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا":"يقودنا القادة السياسيون مباشرة إلى المجتمعات القبلية بتصريحاتهم.."عار حقيقي".

ولفتت إلى أنه وفقا لميثاق حقوق الإنسان، لا يجوز التعدي على الأصل أو العرق أو الآراء السياسية، بقولها: "أعتقد أنه لا يجوز التعدي على حقوق الإنسان بسبب جنسهم أو منشأهم أو عرقهم أو لغتهم أو بسبب آرائهم الدينية أو السياسية".

وتابعت: "تم تحديد هذا البند في ميثاق حقوق الإنسان، والآن تم خرق هذه القواعد".

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وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وفسر هذا القرار بـ "حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".

كما قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الـ3 من مارس، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في بكين 2022.

المصدر: lenta.ru