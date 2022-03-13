دورة "نحن معا. رياضة".. بعد حظر الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب البارالمبية

وصل وفد من الرياضيين البيلاروس إلى روسيا اليوم الأحد، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية تحت شعار "نحن معا. الرياضة".

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب البارالمبية المصغرة "نحن معا. رياضة" في مدينة خانتي مانسيسك الروسية، من الفترة 18 إلى 21 مارس.

وستعقد المنافسات في ستة رياضات وهي: التزلج على الثلج، البياتلون، التزلج على الجليد، التزلج الجبلي، والهوكي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتأتي البطولة عقب حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية في بكين الجارية، بقرار من اللجنة البارالمبية الدولية في 2 مارس التي عدلت عن قرارها بعد 17 ساعة، من السماح لهم بالمشاركة.

يذكر أنه في 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في روسيا وأوكرانيا.

المصدر:"وكالة تاس الروسية"