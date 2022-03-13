 
مباشر

دورة "نحن معا. رياضة".. بعد حظر الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب البارالمبية

الرياضة

دورة
AFP NATALIA KOLESNIKOVA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sl3s

وصل وفد من الرياضيين البيلاروس إلى روسيا اليوم الأحد، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية تحت شعار "نحن معا. الرياضة".

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب البارالمبية المصغرة "نحن معا. رياضة" في مدينة خانتي مانسيسك الروسية، من الفترة 18 إلى 21 مارس.

وستعقد المنافسات في ستة رياضات وهي: التزلج على الثلج، البياتلون، التزلج على الجليد، التزلج الجبلي، والهوكي.

إقرأ المزيد
روسيا تدرس استحداث بطولة تزلج على الجليد بمشاركة الصين وجورجيا
روسيا تدرس استحداث بطولة تزلج على الجليد بمشاركة الصين وجورجيا
إقرأ المزيد
عقوبات جديدة تفرض على الرياضيين الروس
عقوبات جديدة تفرض على الرياضيين الروس

وتأتي البطولة عقب حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية في بكين الجارية، بقرار من اللجنة البارالمبية الدولية في 2 مارس التي عدلت عن قرارها بعد 17 ساعة، من السماح لهم بالمشاركة.

يذكر أنه في 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في روسيا وأوكرانيا. 

المصدر:"وكالة تاس الروسية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا