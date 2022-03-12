روسيا تدرس استحداث بطولة تزلج على الجليد بمشاركة الصين وجورجيا

يناقش الاتحاد الروسي للتزلج الفني على الجليد خيار استحداث بطولة نظيرة لسلسلة سباق Grand Prix الدولية بمشاركة عدة دول، ويمكن أن تقام البطولة في وقت مبكر من الموسم المقبل.

ووفقا لقناة Match TV، فإن الاتحاد الروسي يدرس إمكانية دعوة ممثلي الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين وأوزبكستان، إلى البطولة، كما يمكن لجورجيا أيضا أن تكون أحد المشاركين المحتملين.

من جهة أخرى، قد تواجه هذه المبادرة انتقادات من الاتحاد الدولي للتزلج الفني، إذ يجب أن تخضع جميع المسابقات الدولية لإجراءات التصديق بحسب لوائح المنظمة.

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وفي حالة الاتفاق على البطولة الجديدة المحتملة مع الاتحاد الدولي، لن يخضع مؤسسوها أو المشاركون فيها لأي عقوبات.

ومع ذلك، إذا تم إقامة البطولة المحتملة بتجاوز لوائح الاتحاد الدولي، فقد تواجه جميع الأطراف المشاركة مشاكل قانونية.

ونشأت الحاجة إلى بطولة دولية جديدة بعد أن حرم الاتحاد الدولي للتزلج الفني، المتزلجين الروس من المشاركة في المسابقات التي تحت رعايتها بعد تعقيدات الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

ولن يتمكن الرياضيون الروس هذا الموسم من التنافس في بطولات العالم بجميع الفئات العمرية.

المصدر: Match TV