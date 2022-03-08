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برشلونة يعلن عن ضم لاعب تشيلسي وعرض خرافي لهالاند

الرياضة

برشلونة يعلن عن ضم لاعب تشيلسي وعرض خرافي لهالاند
AFP
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أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي.

وينتهي عقد كريستنسن مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا الآن مع أي ناد.

برشلونة يعلن عن ضم لاعب تشيلسي وعرض خرافي لهالاند

وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تقدمهم بعرض قيمته 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم دورتموند.

برشلونة يعلن عن ضم لاعب تشيلسي وعرض خرافي لهالاند
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وارتبط اسم هالاند (21 عاما) بمغادرة دورتموند في الصيف المقبل، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حرية الرحيل في صيف 2022، مقابل 75 مليون يورو فقط.

وأعلن رئيس البارسا أيضا الاستغناء عن أربعة لاعبين خلال الموسم المقبل، كاشفا عن إمكانية استقدام فرانك كيسي لاعب ميلان، بالصيف القادم.

وختم بأن مفاوضات التجديد لجافي ورونالد أراوخو تسير بشكل طيب.

المصدر: "وكالات"
 

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