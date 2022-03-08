رسميا.. مبابي في قائمة باريس سان جيرمان لموقعة ريال مدريد الحاسمة في دوري الأبطال

تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مضيفه ريال مدريد الإسباني غدا الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض مبابي لإصابة في قدمه، بعد تدخل من زميله إدريسا جايا، جعله يغادر مران الفريق الباريسي أمس الاثنين، وسط شكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد، لكن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو قرر استدعاءه إلى قائمة المباراة.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان 24 لاعبا، هم: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، جايا، إيمبيبي، ميسي، سيمونز، ميشوت، دوناروما ولوتيلييه.

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يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات