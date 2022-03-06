رياض محرز يطارد محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تقدم النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد "الديربي" ضد جاره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد.

وأحرز رياض محرز هدفين "للسي" ليساهم في فوزه فريقه على مانشستر يونايتد (4-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من "البريمير ليغ".

ورفع النجم الجزائري رصيده بعد هذه الثنائية إلى 10 أهداف، ليتقاسم المركز الرابع في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مع عدد من اللاعبين.

بينما يتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا، بالرغم من فشله في هز شباك ضيفه وست هام يونايتد (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "أنفيلد"، كذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفا

2- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا

4- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 10 أهداف

4- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

4- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

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8- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

8- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

8- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

8- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

8- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 9 أهداف

8- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

16- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

16- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

16- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

16- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 8 أهداف

16- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

16- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 8 أهداف

22- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

22- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

22- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

22- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 7 أهداف

22- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 7 أهداف

22- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

22- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 7 أهداف

29- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

29- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

29- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

29- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

29- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

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36- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

36- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

36- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

36- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

36- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

36- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

36- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 5 أهداف

36- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 5 أهداف

36- المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

36- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

36- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

36- البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 5 أهداف

36- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 5 أهداف

36- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

36- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف.

36- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 5 أهداف.

المصدر: "premierleague"