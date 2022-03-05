ليفربول يخرج من عنق الزجاجة وصلاح من الملعب مبكرا

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه وست هام يونايتد بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار "الريدز" لمهاجمه السنغالي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، بينما خرج النجم المصري محمد صلاح خالي الوفاض من ملعب "أنفيلد" عند الدقيقة 79 ودخل بدلا منه المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

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وواصل ليفربول سلسلة انتصاراته بتحقيقه السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، ويقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط بينه وبين مانشستر سيتي متصدر "البريميرليغ".

في المقابل توقف رصيد وست هام يونايتد عند 45 نقطة حصدها من 28 مباراة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، وبانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة والمؤجلة من الجولات الأخرى لبعض الأندية.

المصدر: RT