إشبيلية يهدر فرصة الاقتصاص من ريال مدريد

أهدر فريق إشبيلية نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى إشبيلية بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الليغا، مفوتا فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين المتصدر ريال مدريد، الذي يستضيف فريق ريال سوسييداد مساء يوم السبت.

في المقابل، رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 22 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT