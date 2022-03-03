ميدو يهاجم "الفيفا" بعد منع الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات

شن نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، هجوما عنيفا على الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية استبعادهما منتخبات وأندية روسيا من البطولات الدولية.

وكتب ميدو على حسابه في موقع "تويتر": "منع الرياضيين أيا كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم جريمة.. لا علاقة لأي رياضي بأفعال حكومة بلاده.. الفيفا واليويفا أصبحوا مسيسين لدرجة قبيحه جدا.. يطلبوا من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة وهم ينفذوا أجندة حكومات بعض الدول!!".

منع الرياضيين اي كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم جريمة.. لا علاقة لاي رياضي بأفعال حكومة بلاده.. الفيفا والويفا اصبحوا مسيسين لدرجة قبيحه جدا..يطلبوا من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة وهم ينفذوا اجندة حكومات بعض الدول!! — Mido (@midoahm) March 2, 2022

وكان الـ"فيفا" والـ"يويفا"، أعلنا الاثنين الماضي، استبعاد منتخب روسيا من تصفيات مونديال قطر، وتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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ولن يتمكن المنتخب الروسي جراء هذه القرارات من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال "قطر 2022" ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

المصدر: RT