أبو تريكة يعلق على منع روسيا من المشاركة في المونديال ويتساءل عن إسرائيل

تفاعل أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة مع قرارات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، باستبعاد روسيا من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية.

ولن يتمكن المنتخب الروسي جراء قرارات "الفيفا" واليويفا" من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال "قطر 2022" ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

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وعلق أبو تريكة على هذه القرارات عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني.. لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين".

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وكان أبو تريكة اشتهر عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي ومنتخب مصر بين العامين 2003 و2013، بتضامنه مع فلسطين، وتعرض للعقوبة في العام 2008، بتهمة إقحام السياسة في الرياضة، بعد رفعه رسالة لدعم قطاع غزة بوجه إسرائيل.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم مرارا وتكرارا تحذيرات بعدم خلط الرياضة بالسياسية، كما حذر أيضا من استخدام الرياضة كورقة ضغط سياسية بين الدول، إلا أن الاتحاد نفسه ضرب بكل ذلك عرض الحائط، بإصداره قرارا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاثنين الماضي، أعلنا خلاله استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية والقارية على خلفية الحمة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT