إبراهيموفيتش يوجه رسالة لجمهور "الروسونيري" قبل "ديربي الغضب"

يستضيف فريق ميلان جاره اللدود إنتر ميلان في "ديربي الغضب" مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونشر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من ملعب التدريبات وهو يجلس على كرة بجوار المرمى، وعلق عليها: "حافظوا على الهدوء".

وعانى المهاجم السويدي من إصابة في وتر العرقوب تعرض لها خلال مباراة يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وأشارت تقارير إلى أن المهاجم المخضرم سيغيب عن "ديربي الغضب"، لكنه قد يعود إلى صفوف "الروسونيري" أمام نابولي بالدوري الإيطالي.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش شارك في 19 مباراة مع ميلان هذا الموسم، منها 15 مباراة في الدوري "الكالتشيو"، و4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وسجل خلالها 8 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

المصدر: وكالات