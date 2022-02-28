الأسطورة بيليه يغادر المستشفى

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو اليوم الاثنين، حيث كان يتلقى علاجا كيميائيا واضطر للتمديد بسبب التهاب في المسالك البولية.

وقال أطباء بيليه البالغ من العمر 81 عاما في بيان، بعدما مكث أسبوعين في المستشفى، إنه "مُنح الإذن بمغادرة المستشفى يوم السبت".

وأضافوا إن "وضعه مستقر سريريا، وتعافى من عدوى المسالك البولية واستمر في العلاج من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر 2021".

وخضع بيليه في الرابع من سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. ومكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأدخل بيليه إلى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في ديسمبر الماضي، لتلقي العلاج الكيميائي.

ويعد إدسون أرانتس دو ناسيمينتو المعروف بـ "بيليه"، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في عام 1977.

وقد اختير في عام 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما حصل النجم الأرجنتيني الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بطل مونديال المكسيك 1986، بلقب لاعب في القرن بنتيجة تصويت الجماهير.

المصدر: وكالات