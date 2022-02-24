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أُنس جابر تودع بطولة قطر لكرة المضرب (فيديو)

الرياضة

أُنس جابر تودع بطولة قطر لكرة المضرب (فيديو)
Legion-Media Xinhua
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ودعت التونسية أُنس جابر بطولة قطر لكرة المضرب بعد خسارتها اليوم الخميس أمام الإستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين نظيفتين في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكنت كونتافيت من حسم المواجهة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

وستواجه كونتافيت في المربع الذهبي اللاتفية يلينا أوستابينكو الفائزة على الإسبانية غاربيني موغوروزا بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2.

المصدر: wtatennis.com

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