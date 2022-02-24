أُنس جابر تودع بطولة قطر لكرة المضرب (فيديو)
ودعت التونسية أُنس جابر بطولة قطر لكرة المضرب بعد خسارتها اليوم الخميس أمام الإستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين نظيفتين في الدور ربع النهائي من المسابقة.
وتمكنت كونتافيت من حسم المواجهة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.
Too good from 🇪🇪 @AnettKontaveit_— wta (@WTA) February 24, 2022
She takes out Jabeur 6-4, 6-1 and now awaits the winner Muguruza/Ostapenko.#QatarTennispic.twitter.com/8EivxNE6Cf
وستواجه كونتافيت في المربع الذهبي اللاتفية يلينا أوستابينكو الفائزة على الإسبانية غاربيني موغوروزا بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2.
💥 9 wins in a ROW 💥@JelenaOstapenk8 dispatches Muguruza 6-2, 6-2 to reach the Qatar semifinals#QatarTennispic.twitter.com/rdybE9yVFs— wta (@WTA) February 24, 2022
المصدر: wtatennis.com
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.