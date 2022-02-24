لاعبون برازيليون يطالبون بإجلائهم من أوكرانيا

نشر العديد من اللاعبين البرازيليين في ناديي دينامو كييف وشاختار دونيستك الأوكرانيين فيديو يظهرون به رفقة عائلاتهم طالبين المساعدة لإجلائهم من أوكرانيا.

Júnior Moraes: "The situation is desperate. The borders are closed, the banks too, there is no fuel, there will be a shortage of food, there is no money. We are meeting while we wait for a plan to leave Ukraine." 🇺🇦 https://t.co/0aqbvA5rxD — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 24, 2022

إقرأ المزيد

ويقول اللاعبون في الفيديو أن الوضع صعب لأن الحدود مغلقة والبنوك وسيكون هناك نقص في الوقود والغذاء ولا يوجد نقود، ولذلك هم مجتمعين بانتظار المساعدة للخروج من أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن فرض الأحكام العرفية في عموم بلاده بعد بداية الحملة العسكرية الروسية لحماية دونباس فجر اليوم الخميس.

كما أعلن الاتحاد الأوكراني في وقت سابق اليوم تعليق منافسات الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات