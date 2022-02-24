تعليق منافسات الدوري الأوكراني لكرة القدم
Legion-Media
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أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعليق منافسات الموسم الحالي من الدوري المحلي في أعقاب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
وذكر بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم أن القرار جرى اتخاذه بعد إعلان الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد.
ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي سيتم خلالها تعليق مسابقة الدوري الممتاز.
المصدر:RT
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