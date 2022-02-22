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عقوبات قاسية على "السبيشال وان" في إيطاليا

الرياضة

عقوبات قاسية على
Legion-Media Antonietta Baldassarre
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كشفت لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن قراراتها ضد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بعد أحداث مباراة الفريق وضيفه فيرونا (2-2) السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإن القاضي الرياضي قرر معاقبة مورينيو الملقب بـ"السبيشال وان" بالإيقاف لمدة مباراتين، وذلك بعد طرده بالبطاقة الحمراء في نهاية مباراة فيرونا، بسبب إهانته حكم اللقاء لوكا بايريتو. 

وأضاف الموقع أن عقوبات مورينيو تشمل أيضا غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو.

كما قررت اللجنة إيقاف لويس داكوستا نانو مساعد مورينيو لمباراتين، وإيقاف تياغو بينتو حتى الـ8 من مارس المقبل. 

وتضمنت العقوبات أيضا إيقاف ستيفانو رابيتي مدرب اللياقة في روما مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف يورو، بسبب إهانته أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس.

المصدر: وكالات

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