الجزائري بلايلي ضحية عنصرية ملاعب فرنسا

أفادت عدة تقارير صحفية أن الجزائري يوسف بلايلي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه بريست ضد ريمس في الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة إهدار بلايلي لكرة جزاء في الشوط الثاني وحصوله على بطاقة صفراء.

وأكد الصحفي إلياس رمضاني عبر حسابه على "تويتر" تعرض الجناح الجزائري لهتافات عنصرية من جماهير ريمس خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "أوجست" دولون ضمن الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

و كتب: "استقبال لطيف لبلايلي في ريمس، ما بين صافرت الاستهجان والإهانات والإشارات الخارجة والهتافات التي تفوح منها رائحة العنصرية، مثل "نحن في فرنسا"، و"1، 2، 3، عد إلى بلادك".

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

إقرأ المزيد

وفتح نادي ستاد بريست، تحقيقا، اليوم الاثنين، في واقعة تعرض نجمه الجزائري، لإساءة عنصرية.

وأكد ميشيل دير زاكاريان، مدرب ستاد بريست، أنه لم يسمع تلك الإساءات، وأن اللاعب البالغ 29 عاما تمتع بدعم جماهير ناديه.

وصرح جريجوري لورنزي، المدير الرياضي لبريست، أن النادي سيفتح تحقيقا في الواقعة، بالتعاون مع ريمس، حول إساءة محتملة ضد اللاعب الجزائري.

مواجهة ريمس كانت الثالثة لبلايلي مع بريست في الدوري الفرنسي، ومازال يبحث عن هدفه الأول مع الفريق، فيما نجح في صناعة هدف واحد.

يذكرأن بلايلي فسخ عقده بالتراضي مع نادي قطر القطري عقب نهاية بطولة كأس العرب في ديسمبر الماضي، ورفض عدة عروض عربية لرغبته العودة إلى أوروبا، قبل أن يوقع لنادي بريست.

المصدر: "وكالات"