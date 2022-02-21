بعد خسارة مؤلمة.. مشاهد صادمة لاعتداء الجمهور على والدة فودين نجم مانشيتر سيتي (فيديو)

تعرضت والدة فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، للاعتداء من قبل مجموعة من المشجعين، بعد خسارة الفريق الإنجليزي أمام توتنهام 2-3 في مباراة شارك فيها فودين أساسيا لمدة 90 دقيقة.

وأظهرت لقطات مروعة والدة فودين وهي تتعرض للكمة قوية بعد أن دخلت في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها، أثناء تواجد اللاعب، البالغ 21 عاما، وأفراد عائلته في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان وكيل بروك، مساء السبت، في إحدى حلبات الملاكمة بمدينة مانشستر.

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من جهته، أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا أدان فيه بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين، وعائلته، وقال النادي إنه "على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".

وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل".

وأكد: "سنستمر في منح فيل وعائلته، كل الدعم والمساعدة التي يحتاجان إليها".

وسقط مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2) على ملعب الاتحاد، مساء السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "ديلي ميل"