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شاهد.. هدف لا يصدق على طريقة "ركلة العقرب"

الرياضة

شاهد.. هدف لا يصدق على طريقة
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شهد الدوري الأسترالي هدفا عالميا على طريقة ركلة العقرب سجله المدافع بن غاروسيو لصالح فريقه ويسترن يونايتد، أمام ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز في الدوري الأسترالي لكرة القدم، الأحد.

وجاءت اللحظة في منتصف الشوط الثاني من فوز يونايتد 3-2 على ويسترن سيدني عندما استقبل المدافع الأسترالي كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفيديو، وعلق عليه:"لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه. تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق".

وأضاف: "يوم أحد خاص من غاروسيو".

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وفي تصريح صحفي للاعب بعد المباراة، علق غاروسيو على هدفه الاستثنائي: "لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى في غضون ألف مرة؟ ربما لا".

وكان جون ألويزي مدرب ويسترن يونايتد وهو لاعب أسترالي دولي سابق، مصدوما بنفس القدر، وقال" لم أكن أعرف ما إذا سجل بركلة العقرب أم لا، حتى رأيت الهدف مرة أخرى على الشاشة، أنا فقط لم أصدق ذلك".

وتابع:"من المحتمل أنه مرشح لجائزة بوشكاش (أفضل هدف على مستوى العالم) دعونا نأمل أن يحصل على ذلك".

المصدر: theguardian

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