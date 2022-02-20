بالفيديو.. ليفربول يتغنى بهدف صلاح "الملكي الخرافي" من كل الزوايا

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي في "تويتر" فيديو للهدف الرائع الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك نوريتش سيتي ضمن الجولة الـ26 من "البريميرليغ" أمس السبت.

وأرفق ليفربول الفيديو بعبارة: "هدف ملكي خرافي يستحق أن نستمتع به بطريقة خاصة".

وأضاف: "السيدات والسادة، نقدم لكم هدف الملك المصري محمد صلاح الـ150 مع ليفربول من جميع الزوايا الممكنة".

هدف ملكي خرافي يستحق أن نستمتع به بطريقة خاصة ✨



السيدات والسادة، نقدم لكم هدف الملك المصري @MoSalah الـ 150 مع ليفربول من جميع الزوايا المٌمكنة 👑🇪🇬



مقدم لكم من @Sonos 📹 pic.twitter.com/BSaSKbsTy1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 20, 2022

وصنع الهدف الرائع حارس "الريدز"، البرازيلي أليسون بيكر بعد أن أرسل كرة طويلة لصلاح الذي روضها بإتقان قبل أن يتلاعب بحارس ودفاع نوريتش ويرسلها لمعانقة الشباك في الدقيقة الـ67.

في أقل من لحظة تذكر أليسون ذكريات التمريرات الحاسمة الرائعة لصلاح وقام بالشيء نفسه أمس وقدموا لنا هذا الهدف المذهل 🤩🧠 pic.twitter.com/lKbeBRahVC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 20, 2022

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يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة ليفربول بنتيجة 3-1.

وبهدفه أمام نوريتش، وصل صلاح إلى 150 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما الإيطالي صيف عام 2017.

المصدر: LFC_Arabic/twitter