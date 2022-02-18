رد رسمي روسي على باخ بعد تصريحاته عن علاقة فالييفا بمدربيها

علق العديد من المسؤولين الروس على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في حق الطاقم التدريبي للبطلة الروسية في التزحلق الفني على الجليد كاميلا فالييفا البالغة 15 عاما.

وقال باخ في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه صدم من رد الفعل "البارد" للطاقم التدريبي لفالييفا بعد إنهائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري أمس الخميس ضمن الأولمبياد الشتوي "بكين 2022".

وأضاف أنه يشعر بالقلق حول مستقبل فالييفا مع طاقمها التدريبي.

ولم تمر تصريحات باخ "المثيرة للجدل" مرور الكرام، حيث علق على حديثه العديد من المسؤولين الروس أبرزهم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ورئيس لجنة الرياضة في مجلس الدوما دميتري سفيشييف.

وقال بيسكوف: "توماس باخ هو رئيس اللجنة الدولية وهو شخص موثوق به، ونحن نحترم رأيه ولكننا لا نتفق معه في كل القضايا".

وأضاف : "دعونا نفتخر برياضيينا الأبطال، ونهنئ المتوجين بالميداليات. فالييفا لم تصعد إلى منصة التتويج واكتفت بالمركز الرابع، ولكن في المناسبات الرياضية الكبرى الفوز للأقوى".

من جهته قال تشيرنيشينكو ردا على باخ: "نشعر بخيبة أمل بأن ينسج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قصصا من خياله ويسردها على الملأ وكأنها تعكس وجهة نظر اللجنة الدولية، هذا بصراحة غير مناسب وخاطئ".

وقال سفيشييف: "صحيح أن باخ هو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لكنه ليس طبيبا نفسيا للأطفال، ليحلل تصرفات فالييفا ومدربتها إتيري توتبيريدزي التي كان رد فعلها طبيعيا وأرادت أن تفهم ماذا حصل مع لاعبتها".

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يذكر أن فالييفا اكتفت بالمركز الرابع في مسابقة التزحلق الفني على الجليد بفئة فردي السيدات بعد أن أضاعت الكثير من النقاط إثر سقوطها عند أداء جملتها الحركية في البرنامج الاختياري رغم تصدرها البرنامج القصير قبلها بيومين.

ورغم فشل فالييفا في الصعود إلى منصة التتويج في فردي السيدات، تمكنت مواطنتها آنا شيرباكوفا من حصد الميدالية الذهبية ومواطنتها الثانية ألكسندرا تروسوفا من نيل الميدالية الفضية، فيما نالت البرونزية اليابانية كاوري ساكاموتو.

وكانت فالييفا شاركت في تتويج الفريق الروسي بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق التي تضم إلى جانب مسابقة فردي السيدات كل من فردي الرجال والزوجي المختلط للتزحلق والزوجي المختلط للرقص على الجليد.

المصدر: rsport.ria.ru