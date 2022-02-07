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أولمبياد بكين.. روسيا تحرز ذهبية الفرق في التزحلق الفني على الجليد

الرياضة

أولمبياد بكين.. روسيا تحرز ذهبية الفرق في التزحلق الفني على الجليد
AFP WANG Zhao
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توجت روسيا بالميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق الفني على الجليد للفرق ضمن النسخة 24 من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين لغاية الـ20 من فبراير الجاري.

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ومثل الفريق "الذهبي" الروسي كل من:

- مارك كوندراتيوك بفئة الفردي

- أنستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بفئة الزوجي المختلط للتزحلق على الجليد.

- فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف بفئة الزوجي المختلط للرقص على الجليد.

- كاميلا فالييفا بفئة فردي السيدات.

وفي ختام منافسات الفرق أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية برصيد 74 نقطة.

ونال الميدالية الفضية الفريق الأمريكي برصيد 65 نقطة، فيما حصل الفريق الياباني على الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا برصيد 63 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية الثانية لروسيا في أولمبياد بكين والسادسة الملونة (ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين).

أولمبياد بكين.. روسيا تحرز ذهبية الفرق في التزحلق الفني على الجليد

المصدر: rsport.ria.ru

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