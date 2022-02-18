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النصر السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم أبوجبل

الرياضة

النصر السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم أبوجبل
Legion-Media
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كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، توصل لاتفاق لضم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، محمد أبو جبل، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتبت الصحيفة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن النصر اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.

وكان أبوجبل، خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقيادته منتخب "الفراعنة" لبلوغ المباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وسبق لأبوجبل البالغ من العمر 32 عاما، اللعب لأندية إنبي، وسموحة، ويدافع عن ألوان الزمالك منذ العام 2019.

المصدر: صحيفة "الرياضية" السعودية

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