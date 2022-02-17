 
مباشر

محمد صلاح على رأس تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

الرياضة

محمد صلاح على رأس تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أوروبا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sf0v

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، عن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع من البطولة القارية بعد ختام المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ16.

وسيطر لاعبو الفرق الإنجليزية على التشكيل المثالي  للبطولة، أبرزهم نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبرتسون وفان دايك (ليفربول)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

إقرأ المزيد
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدفي محرز وصلاح
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدفي محرز وصلاح

وقاد محمد صلاح فريقه "الريدز" للفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة، فيما تعادل بايرن ميونخ بهدف لمثله أمام ريد بول سالزبورغ، ونجح باريس سان جيرمان من خطف هدف أمام ريال مدريد، أما مانشستر سيتي فحقق فوزا عريضا على حساب سبورتنغ لشبونة بخماسية.

المصدر: twitter/ChampionsLeague

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا