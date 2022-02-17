تشكيلة برشلونة ضد نابولي في الدوري الأوروبي

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، على ملعب كامب نو، اليوم الخميس، في ملحق الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة برشلونة ضد نابولي ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي للموسم الحالي، على ملعب "كامب نو" عند الساعة 20:45 مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

تير شتيغن - بيكيه - تراوري - بيدري - ألبا - توريس - فرينكي دي يونغ - مينغويزا - غارسيا - أوباميانغ - غونزاليز.



وتواجد على دكة الفريق الكتالوني، نيتو وتيناس وديست وبوسكيتس وبويغ وديمبلي وبرايثوايت ولوك دي يونغ وجافي.

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فيما جاء تشكيل نابولي كالآتي:

ميريت - جيسوس - إيلماس - رويز - أوسيمين - رحماني - زيلينسكي - دي لورينزو - إنسيني - كوليبالي - أنجويسا

وذهب فريق برشلونة إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته في الشامبيونزليغ لينتقل بعدها إلى منافسات اليوروبا ليغ.

وفي المقابل تأهل فريق نابولي إلى دور الـ32 أو خروج المغلوب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي خلف سبارتاك موسكو الروسي.

المصدر:RT