أغويرو ينتقم لميسي بعد إهدار الأخير ركلة جزاء أمام ريال مدريد

تسابق نجم مانشستر سيتي السابق سيرجيو أغويرو للدفاع عن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بعد تعرض نجم باريس سان جيرمان لانتقادات بسبب أدائه الضعيف في الفوز 1-0 على ريال مدريد.

وحصل ميسي البالغ 34 عاما، على ثلاثة فقط من أصل 10 تصنيفات من قبل صحيفة "ليكيب" الفرنسية لأدائه الضعيف "المثير للقلق" بعد أن إضاعته ركلة جزاء مثيرة أمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الثلاثاء الماضي.

وفي حديث مباشر عبر شبكة RMC Sport، قال أغويرو: "لقد أدى ميسي بشكل جيد للغاية، ليس لأنه صديقي ولكن مستواه كان جيدا للغاية ولكنه سيء الحظ في ركلة الجزاء".

¡SE ENOJÓ EL KUNI CON LOS FRANCESES!



"El penal de Leo, la CDSM. Encima jugó re cheto. Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: 'No, porque aguante Lio Messi'. CORTA". pic.twitter.com/aFOrAZPPfN — TyC Sports (@TyCSports) February 17, 2022

وقال أغويرو أنه ألغى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام في فرنسا بسبب انتقادها ميسي بعد المباراة والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف، أحرزه كيليان مبابي.

وتابع أغويرو: "المجلات والصحف الفرنسية قتلته بالنقد، إنهم مجموعة من المتسكعين، كنت ذاهب إلى باريس، كانت لدي مقابلة مع إحدى المجلات ولكني ألغيتها وأخبرتهم بأن يكفوا عن انتقاد ميسي".

What s***!': Sergio Aguero takes aim at 'a**hole' French media for 'killing' Lionel Messi in the wake of his display against Real Madrid https://t.co/0ZdWbplVpu — MailOnline Sport (@MailSport) February 17, 2022

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ولم تتراجع الصحيفة الفرنسية عن انتقاده، حتى أنها اعترفت بالحزن على معاناته منذ مغادرته برشلونة إلى باريس في الصيف الماضي وقالت:"من المحزن رؤيته هكذا مع باريس سان جيرمان".

سجل ميسي سبعة أهداف فقط في 21 مباراة مع ناديه لبفرنسي هذا الموسم وعانى من أجل الاستقرار في باريس.

المصدر:dailymail