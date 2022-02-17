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الروسية ألكسندرا تروسوفا أول متزحلقة على الجليد تكمل خمس قفزات رباعية

الرياضة

الروسية ألكسندرا تروسوفا أول متزحلقة على الجليد تكمل خمس قفزات رباعية
Legion-Media
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نجحت الروسية ألكسندرا تروسوفا البالغة 17 عاما من تحطيم رقمها الشخصي في الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أن حققت اليوم الخميس إنجازا غير مسبوق خلال مشاركتها في أولمبياد بكين.

وأثناء أداء تروسوفا لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، نفذت بنجاح 5 قفزات مع أربع دورات في الهواء، لتخطف الأنظار في منافسات البرنامج الاختياري من منافسات الأولمبياد الشتوي.

وحصلت الروسية على 251.73 نقطة، في حين أن سجل تروسوفا الشخصي كان عند 241.02 نقطة.

وتحتل تروسوفا حتى هذه اللحظات صدارة نتائج التصنيف، علما أن الروسيتين آنا شيرباكوفا وكاميلا فالييفا لم تؤديا بعد عرضهما.

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يذكر أن كاميلا فالييفا تصدرت بأدائها نتائج التصنيف في البرنامج القصير، الثلاثاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".

فيما احتلت مواطنتها آنا شيرباكوفا، المركز الثاني، وجاءت بالمركز الثالث اليابانية كاوري ساكاموتو، ورابعا الروسية ألكسندرا تروسوفا.

المصدر:RT

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