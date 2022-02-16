بعد اليوم الـ12 للمنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

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واصلت النرويج صدارتها لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم ميداليتين، واحدة ذهبية والثانية برونزية.

وحصدت روسيا 4 ميداليات، فضية واحدة و3 برونزية:

- الفضية حصدها الفريق الروسي للسيدات في سباق بياثلون التتابع 4 × 6 كم.

- البرونزية الأولى حصدها الفريق الروسي في سباق التزلج السريع للسيدات، المكون من الثنائي يوليا ستوباك ونتاليا نيبريايفا.

- البرونزية الثانية حققها الفريق الروسي في سباق التزلج السريع للرجال، المكون من الثنائي ألكسندر بولشونوف وألكسندر تيرينتييف.

- البرونزية الثالثة حققها إيليا بوروف في مسابقة القفزة البهلوانية على المنحدر الثلجي.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الـ12 من أولمبياد بكين:

1- النرويج (13 ذهبية و7 فضية و8 برونزية)

2- ألمانيا (10 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

3- الولايات المتحدة (8 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)

4- الصين (7 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

5- النمسا (6 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)

6- هولندا (6 ذهبية و4 فضية و4 برونزية)

7- السويد (6 ذهبية و4 فضية و4 برونزية)

8- سويسرا (5 ذهبية و5 برونزية)

9- روسيا (4 ذهبية و8 فضية و12 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com