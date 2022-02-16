مكالمة مسربة لنجلي مرتضى منصور تهز الشارع المصري

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا مسربا لنجلي رئيس نادي الزمالك، أمير وأحمد مرتضى منصور، وتناول التسجيل سبا بأفظع الشتائم لرموز النادي الأبيض.

وهز التسريب الصوتي الشارع الرياضي المصري عامة و"الزمالكاوي" خاصة، وتناول كيف أقنع أمير مرتضي منصور، شقيقه الأكبر أحمد مرتضى، بعدم الترشح لمنصب نائب الرئيس في مجلس إدارة الزمالك، حتى لا يخسر وجوده في مجلس النادي كما حدث في الانتخابات الماضية، مطالبا شقيقه الأكبر بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا ما سيمكنه من إدارة النادي بالطريقة التي يراها بدعم من والده مرتضى منصور.

على الجد بقى التسريب ده نطلع منه بأن أمير مرتضى مخه شغال فشخ بس في حاجات تانية مسوحاه — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) February 15, 2022

https://twitter.com/20ibbo/status/1493313658583138308

وقال أمير مرتضى في المكالمة المسربة، محذرا شقيقه من مغبة خوضه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس: "لو حدث وفاز هشام نصر بمنصب نائب الرئيس وسقطت في الانتخابات، أبوك راح يتجنن!".

تسريب مكالمة امير واحمد مرتضى 🔞 وتوزيع المناصب في الزمالك 😂 امير بيقول انه رئيس النادي 🔥 وانهم عايزين نائب 🔞 زي احمد جلال منصحش حد يدخل يسمع التسريب عشان كلة شتيمة وقلة ادب زيهم بلظبط pic.twitter.com/3dhnZzpGgp — Amira💫 (@Amira__1v) February 14, 2022

التسريب بتاع عيال مرتضي منصور دة لو بيقول حاجة فا هو بيقول إن ٧٠٪ من نجاح مرتضي مع الزمالك في أخر ٥ ٦ سنين بسبب الداهية أمير مرتضي منصور#مرتضي_منصور — Mazen Khaled (@mazenkhaledd) February 15, 2022

وهاجم أمير مرتضى خلال التسجيل المسرب، عددا من رموز الزمالك وعلى رأسهم نجم النادي السابق أيمن يونس، ونائب رئيس الزمالك السابق، المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأمين الصندوق الحالي خالد لطيف.

وكانت المفاجأة التي فجرها أمير مرتضى منصور خلال التسجيل، هي أنه هو من يحكم ويدير نادي الزمالك بعيدا عن وجوده في مجلس الإدارة، والأمور تدار بالشكل الذي يختاره ويراه هو، ولا يتدخل أحد في عمله.

المصدر: وكالات