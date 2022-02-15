ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق كارلوس سوتر

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، وفاة نجمه السابق كارلوس سوتر عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال النادي الملكي في بيان: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة كارلوس سوتر، اللاعب الذي كان جزءا من نادينا في موسم 1956-1957، وفاز معنا بكأس أوروبا والدوري الإسباني والكأس اللاتينية".

Official Announcement: Carlos Sutter passes away.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 15, 2022

وأضاف: "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي وينقل مودته لجميع أفراد عائلة سوتر وزملائه والمقربين منه".

وأكمل البيان: "توفي كارلوس سوتر عن عمر ناهز 86 عاما. يتقدم ريال مدريد بتعازيه لجميع مشجعي الريال".

المصدر:realmadrid.com