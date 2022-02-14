أولمبياد بكين.. روسيا تحصد ميدالية فضية في مسابقة الرقص على الجليد

أحرز الزوجي الروسي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف، الميدالية الفضية في مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.

واحتل الثنائي الروسي المركز الثاني، برصيد 220.51 نقطة، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للزوجي الفرنسي المشكل من غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون، بجمعهما 226.98 نقطة.

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وحصل الزوجي الأمريكي ماديسون هوبيل وزاكاري دونوجو على الميدالية البرونزية (130.89 نقطة في الرقصة الحرة و218.02 نقطة في المجموع).

وهذه الميدالية هي الـ18 لروسيا في الألعاب الأولمبية الحالية.

المصدر: نوفوستي