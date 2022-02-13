لأول مرة منذ 42 عاما.. رجال روسيا يحرزون ذهبية التتابع للتزلج في أولمبياد بكين (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdqw
فاز المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية لسباق التتابع للتزلج على الثلج، الأحد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.
ونجح المنتخب الروسي المؤلف من أربعة رياضيين وهم: دينيس سبيتسوف وألكسندر بولشونوف وأليكسي تشيرفوتكين وسيرجي أوستيوغوف من حصد المركز الأول.
واحتلت النرويج المركز الثاني وحصلت فرنسا على الميدالية البرونزية.
وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، يحصل عليها رجال روسيا منذ عام 1980، وهي الميدالية السابعة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.
المصدر:RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.