لأول مرة منذ 42 عاما.. رجال روسيا يحرزون ذهبية التتابع للتزلج في أولمبياد بكين (فيديو)

فاز المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية لسباق التتابع للتزلج على الثلج، الأحد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

ونجح المنتخب الروسي المؤلف من أربعة رياضيين وهم: دينيس سبيتسوف وألكسندر بولشونوف وأليكسي تشيرفوتكين وسيرجي أوستيوغوف من حصد المركز الأول.

واحتلت النرويج المركز الثاني وحصلت فرنسا على الميدالية البرونزية.

إقرأ المزيد

وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، يحصل عليها رجال روسيا منذ عام 1980، وهي الميدالية السابعة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.

المصدر:RT