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متزلجات روسيا يفزن بذهبية سباق التتابع في أولمبياد بكين (فيديو)

الرياضة

متزلجات روسيا يفزن بذهبية سباق التتابع في أولمبياد بكين (فيديو)
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فاز المنتخب الروسي للسيدات بالميدالية الذهبية لسباق التتابع 4 × 5 كم للتزلج على الثلج، السبت، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

وحقق الفريق الروسي المكون من يوليا ستوباك وناتاليا نيبرييفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا المركز الأول خلال زمن قدره 53 دقيقة و41 ثانية.

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وحل بالمركز الثاني الفريق الألماني، الذي تخلف بفارق 18.2 ثانية عن الفريق الروسي المتصدر، واحتل الفريق السويدي المركز الثالث بفارق 20.7 ثانية.

وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، تحصل عليها سيدات روسيا منذ عام 2006، وهي الميدالية الثالثة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.

المصدر: RT

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