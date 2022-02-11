 
مباشر

الروسي بولشونوف يفوز بالميدالية الثانية في أولمبياد بكين

الرياضة

الروسي بولشونوف يفوز بالميدالية الثانية في أولمبياد بكين
Sputnik Павел Бедняков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sda7

توج الروسي، ألكسندر بولشونوف، بالميدالية الفضية في سباق 15 كم للتزلج على الثلج ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

واحتل بولشونوف المركز الثاني قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (38:18.0) دقيقة، متأخرا بفارق (+23.2) ثانية عن الفنلندي إيفو نيسكانين، الذي أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية.

إقرأ المزيد
نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية بعد 25 ديسمبر 2021
نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية بعد 25 ديسمبر 2021

بينما اكتفى النجم النرويجي يوهانس كليبو بالميدالية البرونزية، متأخرا بفارق (+37.5) ثانية عن صاحب المركز الأول.

وهذه الميدالية الثانية لألكسندر بولشونوف، الذي منح أول ميدالية ذهبية لبلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية، بفوزه بالمركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و16 دقيقة وتسع ثوان.

المصدر: sport-express.ru 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا