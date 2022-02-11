الروسي بولشونوف يفوز بالميدالية الثانية في أولمبياد بكين

توج الروسي، ألكسندر بولشونوف، بالميدالية الفضية في سباق 15 كم للتزلج على الثلج ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

واحتل بولشونوف المركز الثاني قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (38:18.0) دقيقة، متأخرا بفارق (+23.2) ثانية عن الفنلندي إيفو نيسكانين، الذي أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية.

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بينما اكتفى النجم النرويجي يوهانس كليبو بالميدالية البرونزية، متأخرا بفارق (+37.5) ثانية عن صاحب المركز الأول.

وهذه الميدالية الثانية لألكسندر بولشونوف، الذي منح أول ميدالية ذهبية لبلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية، بفوزه بالمركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و16 دقيقة وتسع ثوان.

المصدر: sport-express.ru