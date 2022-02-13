بعد تاسع أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

انتزعت النرويج اليوم الأحد صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم 4 ميداليات متنوعة، بواقع: ذهبية وفضيتان وبرونزية، لتنتزع الصدارة من ألمانيا التي فشل رياضيوها في نيل أي ميدالية لتتراجع إلى مركز الوصافة.

وحصدت روسيا 4 ميداليات ملونة، بواقع: ذهبية وفضية وبرونزيتان:

- الذهبية حصدها الفريق الروسي في سباق التتابع 4× 10 كم.

- الفضية أحرزها قسطنطين إفلييف في سباق التزلج السريع على المضمار لمسافة 500 م.

- البرونزية الأولى أحرزها إدوارد لاتيبوف في سباق البياتلون لمسافة 12.5 كم.

- البرونزية الثانية أحرزتها أنجيلينا غوليكوفا في سباق التزلج السريع لمسافة 500 م.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم التاسع من أولمبياد بكين:

1- النرويج (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية)

2- ألمانيا (8 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

3- الولايات المتحدة (6 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

4- هولندا (6 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

5- السويد (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)

6- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

7- روسيا (4 ذهبية، 5 فضية و8 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com